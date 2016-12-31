台中市跨年晚會雙主場 玖壹壹陪跨年

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台中市政府舉辦的「2017花Young台中」跨年晚會，今年以雙主場形式於31日在洲際棒球場及麗寶樂園第二停車場登場，玖壹壹將橫跨兩主場陪大家跨年。

台中市新聞局指出，這次台中以雙主場形式帶來最精彩跨年晚會，玖壹壹、盧廣仲、董事長樂團+九天民俗技藝團、MATZKA等在2個主場都有演出。

新聞局說，還有5566、兄弟本色、盧廣仲等演出藝人，在這次跨年全台更只在台中獨家獻唱，歡迎民眾踴躍搭乘大眾運輸工具前往晚會現場，感受超強卡司的舞台魅力，一起歡樂迎接2017年到來。

為了方便民眾前往參加，台中市政府交通局原已安排5條接駁車路線、超過300輛公車及遊覽車接駁民眾至活動會場。為加強疏運，決定再加碼增開「洲際棒球場-台中火車站」及「麗寶樂園-后里國小」接駁車路線，歡迎民眾多加利用。

交通局長王義川表示，為讓晚會散場疏運更加順暢，交通局加碼規劃洲際棒球場往台中火車站接駁車，提供參加跨年晚會的民眾另一選擇。這條路線接駁車只提供洲際棒球場晚會散場時，單方向往台中火車站的疏運，自12月31日晚間11時起，行駛至1月1日凌晨2時，坐滿即發。

至於麗寶樂園第二停車場，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，交通局特別再加開「后里國小-麗寶樂園」接駁車，自下午4時至晚上10時，從后里國小前往麗寶樂園，返程則行駛至1月1日凌晨2時，每15至20分鐘發1班車。1051231

(中央社)