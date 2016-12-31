超級摩天輪點燈秀 絢麗燈光迎接2017

台中市政府舉辦「花Young台中」跨年晚會以雙主場舉辦，洲際棒球場以及麗寶樂園第二停車場，麗寶樂園倒數前夕推出180秒超級摩天輪點燈秀，以絢麗燈光迎接2017。

台中市跨年晚會今年以雙主場形式舉辦，為迎接2018台中市世界花卉博覽會，麗寶樂園推出摩天輪燈光秀，以「花朵」為燈光秀主軸。

長達180秒的七彩摩天輪炫麗燈光秀，清新的小雛菊、溫暖的向日葵、撫媚的玫瑰花等各色花朵將以不同顏色登場，搭配氣勢滂沱的交響樂，隨著音樂節奏，大型摩天輪在黑夜中化身燦爛花朵。

為配合跨年晚會活動，31日下午3時起，國道一號通往月眉聯絡道開始進行交通管制，跨年當天，人潮車潮眾多，麗寶樂園提醒民眾可以盡量搭乘大眾運輸交通工具。

豐原火車站、朝馬轉運站、后里國小及台中高鐵四大路線，皆有市府免費接駁專車往返麗寶樂園渡假區，園區也有提供后里火車站、國光朝馬站往返的免費接駁專車，歡迎民眾多加利用或提早出發避開塞車時段。1051231

(中央社)