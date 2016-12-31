俄未立即報復美制裁 川普讚蒲亭聰明

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美國聲稱俄羅斯干預大選，因此祭出懲罰措施，不過俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）並未迅即反擊，美國總統當選人川普（Donald Trump）今天表示讚許。

法新社報導，川普推文說：「（蒲亭）決定延後反擊是了不起的作法，我一向都知道他很聰明。」

蒲亭稍早排除了在與美方齟齬中立即採取以牙還牙行動，驅逐美國駐俄人員的可能性。歐巴馬政府說，俄方在11月8日共和黨獲勝的大選中，「使勁傷害美國利益」。

俄羅斯外交部曾建議蒲亭驅逐35名美國駐俄人員，以報復歐巴馬總統昨天宣布驅逐35名俄羅斯駐美情報人員和關閉2處俄羅斯在美國的設施。

將於明年1月20日就任美國總統的川普，曾一再稱讚蒲亭，並且任命許多與俄羅斯有關係的官員。（譯者：中央社簡長盛）1051231

(中央社)