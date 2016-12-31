去哪迎曙光最夯？全台5大熱門地
2016年已邁入尾聲，迎接新年最具象徵性的活動，除了跨年狂歡外，更重要的就是親眼目睹2017年的第一道曙光！而台灣人最喜歡去哪裡追日出？從台灣頭到台灣尾，各有不同景致，美不勝收。
根據易遊網的銷售數據，統計出台灣最熱門的5大曙光縣市，第5名由南投奪下，不少民眾會選擇在清境跨年，然後再轉往合歡山武嶺，登高於山巒間，欣賞著一望無際的日出美景，十分動人；或是選擇前往日月潭金龍山，欣賞閃耀琉璃光芒的曙光，讓人忍不住想補捉那光影瞬間。
第4名的台南，以二寮為當地最具代表性的曙光勝地，亦是全台海拔最低、不需長途跋涉就能欣賞到曙光雲海的地點。而隨著曙光的變化，這裡的雲海也會有不同色彩，搭配草山月世界的輝映，有如潑墨國畫般的景緻深植人心。
第3名則是嘉義阿里山，蓊鬱參天的森木搭配著雲霧裊裊的山嵐，當旭日緩緩升起之際，構成一幅絕美畫作，讓許多民眾嚮往置身在雲海中，親眼見証這番感動。
高雄跨年、墾丁迎曙光，是許多民眾南下的熱門行程。來到國境之南-墾丁賞日出，最夯的地點絕對是龍坑及龍磐公園，這裡依山傍海加上石灰岩洞、滲穴、崩崖等特殊地形景觀，別有風情的曙光景緻獲得第2名。
第一名則非台灣最美後山莫屬。花東地區像是七星潭、太麻里、三仙台都是人氣十足的曙光景點，在這裡可遠眺太平洋，欣賞太陽從海平面初現的景象，震撼人心的曙光美景，每年吸引眾多民眾造訪。
(中時電子報)
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