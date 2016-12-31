迎跨年 北捷42小時營運不收班

台北捷運今天說，配合台北市府前廣場舉辦的跨年晚會活動，北捷連續42小時營運不收班，並建議參加跨年活動的民眾可搭捷運到活動現場，並牢記「分線搭乘、3線離場」。

迎跨年，北市府依循往例在市府前廣場舉辦「台北最High新年城-2017跨年晚會」；台北捷運公司建議，民眾搭捷運可牢記「分線搭乘、3線離場」的跨年撇步。

北捷為配合跨年晚會活動，循例連續42小時營運不收班，但小碧潭站及新北投站除外，因31日為假日，為因應跨年活動實施人潮管制，下午3時後，自行車不開放搭捷運；貓空纜車配合延長營運至隔日凌晨2時，並視現場人潮營運至旅客輸運完畢為止。

北捷建議民眾進場時，可提早從國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場；結束時，儘量到國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、台北101/世貿站候車人潮。

為加強輸運跨年活動人潮，北捷說，主要路線板南線及淡水信義線，從下午5時起，以「最密班距」行駛提供服務，板南線最短班距縮短為2分28秒，淡水信義線最短班距為3分鐘，其他路線也會視人潮狀況彈性調整班距；下午5時過後，淡水或北投發車的列車，均延駛至象山站。

北捷說，鄰近跨年活動現場的市政府站及台北101/世貿站，會視車站人潮狀況，適時採取「部分列車過站不停措施」，屆時請旅客提早從國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。1051231

(中央社)