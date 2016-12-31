氣象專家：高山迎曙光機會較佳

明天2017年元旦，氣象專家吳德榮今天在洩天機教室說，東半部迎曙光易受雲層干擾，高山機會較佳。

吳德榮說，今晚至元旦清晨，台灣附近地面轉偏東風，西半部天氣穩定，晚會活動，不受天氣因素影響。

另電腦模擬顯示，台北在高度500公尺左右，為風力稍大（約6級）的東南東風，煙火活動若在此高度下，也不受影響。

不過，東半部（東北角至恆春半島）迎風面雲很多，偶有局部短暫雨，迎曙光的活動易受雲層干擾；中央山脈各高山，高度已比大部分的雲層高，迎曙光機會較佳。

吳德榮提醒，各地早晚還是偏涼，跨年前後的氣溫大約在攝氏17至19度；尤其新竹以南、台南以北輻射冷卻效應強，清晨最低氣溫會降至14至16度，戶外活動要注意保暖。1051231

(中央社)