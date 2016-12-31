寄希望於川普 蒲亭不驅逐美官員報復

我要評比

由於指控俄羅斯干擾美國總統選舉，俄國35名外交和情報人員遭華府驅逐。不過俄國總統蒲亭今天排除以牙還牙驅逐美國駐俄官員，顯示莫斯科寄希望於美國總統當選人川普。

法新社報導，俄國外交部建請蒲亭（Vladimir Putin）驅逐35名美國外交官，報復美國總統歐巴馬昨天驅逐35名俄國官員，不過蒲亭作出上述決定。

蒲亭聲明：「我們不會給美國外交官製造問題，我們不會驅逐任何人。」他甚至邀美國外交官的兒女作客克里姆林宮過節。

美、俄兩國關係已降到冷戰以來的低點。蒲亭此舉證實，莫斯科將重修兩國邦誼的希望寄託在下個月就任的美國總統當選人川普（Donald Trump）身上。

蒲亭指出：「我們評估，即將卸任的美國政府再度採行的這項不友善做法，是進一步破壞俄美關係的1種挑釁。」

他表示，莫斯科將「根據川普總統領導的政府所推政策」來計劃下1步。蒲亭同時警告，克里姆林宮保留作出回應的權利。

蒲亭聲明最後還祝歐巴馬和川普新年快樂。在給全球各國元首的新年祝福中，蒲亭也對川普表達祝賀之意。

美國國務院官員回應：「我們知悉蒲亭總統的談話，我們對此無進一步評論。」（譯者：中央社何宏儒）1051231

(中央社)