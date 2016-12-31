元旦連假開始 國道交通資訊看這邊
今天起連續三天連假，國道預計將湧入輛大車潮，警政署提供國道易塞時段、晚上11時至翌日早上6時暫停收費等資訊，並呼籲民眾先撥打1968查詢路況。
警政署鑑於元旦連假民眾會參與跨年、返鄉過節、出外郊遊等活動，恐得面對國道塞車之苦，警政署長陳國恩特別指示成立國道5號聯合作業中心，並建立「國道5號元旦連續假期聯合作業中心」LINE群組，即時傳遞訊息、路況圖或動態影像，以強化疏導作為，預防交通事故，提升為民服務效能。
警政署表示，今起至1月2日，每天晚上11時至翌日6時國道全線雙向暫停收費，且國道5號均實施高乘載管制，建議用路人先養足精神並多加利用交通離峰及管制時段行駛。
警政署也呼籲民眾由於外出人、車眾多，請駕駛人確實遵守交通規則，出門前先電話撥打1968或透過手機（高速公路1968）App查詢路況。駕駛人如有發現嚴重壅塞或發生交通事故等情形，也可撥打110或警廣路況通報專線0800000123，警察機關將立即派員疏處，以維護交通秩序及安全。1051231
(中央社)
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