灰姑娘公車再上路 基隆跨年免擔心

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基隆市公車處跨年晚會結束後，將加開14線付費加班車，另為服務到台北跨年的民眾，也將配合台鐵與國光客運，續推9線共27班次「灰姑娘公車」，讓民眾都能平安回家。

公車處長陳新埤表示，公車處將在基隆市跨年晚會結束後，預計明年1月1日凌晨0時40分起，機動加開14線班車載運民眾，行駛路線分別為101和平島（經中正路）、103八斗子（經祥豐街）、104新豐街（經中正路）、201深美國小（經仁一路）、203深澳坑（經信二路、美的世界）。

還有204教忠街（經富貴社區）、301太白莊、302中山高中、303大竿林、402堵南里、501國家新城、505大武崙、601四腳亭、602暖暖等計14線公車，民眾可在文化中心或市政府周圍道路停等。

另外，陳新埤說，公車處也配合台鐵加班車及國光客運抵達基隆時間，在明年1月1日凌晨1時35分、2時25分及3時15分，各加開9線加班車載運民眾。

陳新埤表示，9線班車分別是103八斗子（經祥豐街）、104新豐街（經中正路）、201深美國小（經仁一路）、203深澳坑（經信二路、美的世界）、302中山高中、402堵南里、501國家新城（經長庚醫院）、505大武崙（經安一路）、601四腳亭（繞行國立基中、暖暖區公所、東勢街、東碇路、碇內國中、遠源路）。1051231

(中央社)