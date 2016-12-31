愛戀澎湖閃耀菊島 跨年晚會精彩

「愛戀澎湖、閃耀菊島」迎接2017跨年晚會，31日晚間9時30分起，在澎湖縣政府前廣場一連進行長達3個小時，跨年時刻，將施放10分鐘精彩的煙火秀，迎接新的一年到來。

澎湖縣政府迎接2017跨年晚會，亦是冬天不上班旅行節的系列活動之一，卡司堅強，除了第一屆超級星光大道嶄露頭角的歌手許以杰和WooHoo Party樂團都將跨海登台獻唱，為跨年帶來高潮。

除有本島知名的跨海演出外，包括有藝能舞團、好娛樂舞蹈團、E-Boy舞團等澎湖在地的表演團體，也將在跨年中登台演出。

澎湖迎接2017年，當晚還將由澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲、馬公市長葉竹林等率地方各界一起倒數後，在施放精彩10分鐘的煙火秀中跨年，在歡樂和互道恭喜的歡呼聲中，迎接2017年的到來。1051231

(中央社)