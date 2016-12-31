巴西新年 民間流傳招財祕訣

不管相不相信巴西民間的迷信，或許會感到好奇。經濟危機影響許多人的荷包，除了謹慎理財，也可參考一些巴西過年的傳統招財祕訣。

巴西民間據傳建議在除夕夜右手捏1枚硬幣向其他人握手問好，說是有助於為自己和其他人招來好運。有些人說，這要午夜過後才有效；將手上的硬幣交給問候的對方也可以。

相傳石榴代表豐收，特別是它的籽，因此建議吃7個石榴，然後將石榴籽收放在皮夾裡。有些人建議保存到隔天，另一些人則建議裝在小袋子裡，貼身保存一整年。如果沒有石榴籽，也可用葡萄籽取代。

巴西民間還相傳，將7顆向日葵子和1枚金幣一起埋在地下，有助事業發展。若想加強效力，可以加埋1塊招財的硫鐵礦石，最後在泥土上面撒桂枝粉。

黃色讓人聯想到黃金，且代表財富，巴西人相信，只要跨年時身上穿戴1件黃色的衣服或配件，將催旺1整年財運。

扁豆是人類飲食中最古老的食物之一，象徵滿盈，或許是因為它的圓型和扁平形狀像1枚硬幣，巴西人也習慣在除夕夜吃扁豆，象徵招財。

另外1個民間傳說，則建議將1把小麥放在餐桌上，也是象徵富足與收穫。1051231

(中央社)