屏東跨年 辦搖滾音樂節

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屏東今年的跨年很搖滾，首辦「搖滾音樂節」，邀請包括豬頭皮、拷秋勤等12個國內搖滾樂團今天下午4時起，在縣立體育館陪民眾嗨翻600分鐘。

今年的跨年晚會擺脫以往踩街及縣內藝文團體表演，縣府招募縣內8所大專院校及高中職共14名學生培訓，與青年學院、青少年中心共同辦理跨年「搖滾音樂節」。

跨年表演樂團有刺客樂團x猴子飛行員Tony、豬頭皮樂團、烤秋勤、放客兄弟、津輕三味線x蕭德福樂團、非人物種、消波塊、Manic Sheep、ORANGE、Marco地圖全開（屏東大學）、Why（內埔農工、屏東高中）等12組知名樂團及在地學生團陪民眾跨年。

縣政府表示，屏東縣特別將舞台留給青年人，一手包辦策劃、執行，縣府給予他們學習與執行經驗，希望能從青年觀點辦理跨年，也藉此讓青年能參與公共事務。

2017屏東縣跨年搖滾音樂節今天下午4時起在縣立體育場前方草皮開唱，仁愛路側也規劃了上百攤的庶民市集與青年創意餐車，民眾可順便逛逛屏東公園燈飾。

下午5時30分，縣長潘孟安將在青少年中心前廣場發放祈福紅包，向隅的民眾還可利用跨年後散場時向縣政府各局處長索取，新的一年第一天討個吉利好彩頭。1051231

(中央社)