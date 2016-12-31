北市美麗華百樂園跨年活動 周邊交管

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台北市警局中山分局因應今天舉行的北市美堤河濱公園及美麗華百樂園跨年活動，下午5時至明日凌晨2時實施三階段交通管制，建議民眾改搭大眾運輸前往。

跨年夜活動人潮眾多，因此警方依照時間、路段分為三階段管制，第一階段時間為今天下午5時至明天凌晨2時， 美堤河濱公園基16號疏散門、越堤坡道車輛只出不進；第二階段管制時間為晚上8時至明天凌晨2時，植福路(敬業三路至敬業四路間)東西向、敬業四路(植福路至樂群三路間)彈性管制人車。

第三階段時間則為今晚10時至明天凌晨2時，明水路、樂群一路口彈性管制往東；敬業三路、樂群二路口彈性管制往南； 敬業二路(北安路至植福路間)南北向彈性管制人車。

中山分局表示，參加今晚活動民眾，建議提前出門且搭乘大眾運輸(文湖線-捷運劍南路站)，避免塞車。如果想知道交通管制措施，可隨時收聽警廣等電台插播路況報導，盡量提前改道行駛避開管制區，並遵守各路口員警指揮疏導，避免增加管制區域周邊道路車流延滯。1051231

(中央社)