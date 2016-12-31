首屆海線大型路跑 鰲峰山高美濕地美景收眼底

「2016邁向2017幸福清水鰲峰山高美濕地山海戀路跑」，今天從清水紫雲巖鳴槍跑！（陳世宗攝）

張清堂（中）與熱愛馬拉松路跑的民眾，參加42公里全程馬拉松賽！（陳世宗攝）

前台中市議長張清堂、現任副議長張清照主辦的首屆大型海線路跑今日登場！2400多位民眾熱烈參與，年齡最長者75歲，最小的才6歲，還有家長推著嬰兒車帶著小寶寶來路跑，為今年畫下健康圓滿的句點，並邁向新的1年。

「2016邁向2017幸福清水鰲峰山高美濕地山海戀路跑」是第一屆，由熱愛馬拉松的張清堂發起。今天一早5點多，天才微亮，清水紫雲巖廣場前已聚集2000多位民眾，大家起個大早來參加這場路跑盛會！

張清照帶大家做做暖身操，摩拳擦掌，有些路跑好手等著鳴槍起跑大顯身手，有些第一次參加路跑的人，心中忐忑，只希望順利跑完全程。張清堂與大批參加42公里全程馬拉松的民眾，早上6點在清水紫雲巖廣場鳴槍後起跑，6個小時內完賽，沿途有13個補給站，讓大家喝熱湯吃點心。

張清照則與另一批民眾參加4公里路跑，早上6點40分鳴槍出發。這次路跑有4種組別，4公里的「健康路跑」，12公里的「競賽組」，21公里的「半程馬拉競賽組」，42公里的「馬拉松競賽組」，路線經過鰲峰山及高美濕地，美景盡收眼底。

張清照表示，這次首屆的海線路跑吸引許多社團及學校報名，包括台中慢跑協會，台中電腦協會、籃球委員會，棒壘球委員會，元極舞委員會，後備軍人協會等等，還有海線多家國中小學校，都來共襄盛舉。

張清照說，這是一項適合全民的運動，參賽者年齡有大有小，年齡最大的是一位75歲的蔡先生，最小的是還未上小學的吳小妹妹，他們都報名參加4公里路跑。完成路跑的民眾都獲得完成證書及獎牌，全馬及半馬競賽組的前幾名獲獎金及精美獎座，未得獎者也因為跑完全程而開心。

(中時)