嘉市跨年晚會 不施放煙火降低空污
嘉義市2017跨年晚會，今年首度移師舊台灣燈會場地（原建國二村），且不施放煙火，改以雷射及彩帶，以降低空氣污染。
市府指出，跨年晚會將從晚上7時起，由「食尚玩家」黃鐙輝、「天才衝衝衝」Albee主持，邀請金曲樂團及藝人歌手連續5.5小時演出。
預計演出的樂團及歌手，包括滅火器樂團、旺福樂團、宇宙人樂團、陳建瑋、許哲珮、猛虎巧克力、粉紅坦克符瓊音等團隊，最後由新生代「宅男殺手」李毓芬陪觀眾跨年。
市府表示，今年跨年晚會將不施放煙火，改以雷射特效與五顏六色的彩帶為主，以符合節能減碳精神、降低空氣污染。
為了疏散跨年晚會的民眾，市府特別協調台鐵提供散場加班車服務。
在專車接駁方面，停靠點有嘉義火車站、中央噴水池、市政府、嘉義高商前。1051231
(中央社)
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