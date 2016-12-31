2016結束前放下怨懟 五月天阿信：我跟他握手言和了
五月天年底在台北小巨蛋，一連舉辦九場演唱會，許多內容都復刻當年橋段，讓五迷直呼好懷念，不過正當2016年要結束之際，五月天阿信也在臉書發文「 你想要畫下一個什麼樣的句點」?短短一小時就吸引上萬粉絲按讚。
阿信一早就在臉書PO文，他表示今天是2016最後一天了，因為時光無法倒流，才讓這一切顯得格外珍貴，他表示仔細回顧這一年，發生難以計數的事情，不論有多少煩惱和怨懟尚未放下，都希望隨著五月天歌聲釋懷，阿信也表示雖然獨自寫著這篇文章，但卻在感受跟所有五迷的羈絆與連結，也讓他大讚「有你們真的太好了，能夠寫歌真是太好了，能夠有你們這些傢伙的聆聽真是太好了」。
最後阿信表示，再過幾個小時，2016自傳就要翻頁了，「想要畫下什麼樣的句點」，也期盼歌迷能與他分享，不過最令他感到開心的就是與「舊愛」海綿寶寶握手言和，還一起去看展覽，這也讓粉絲直呼主唱大人童心未泯，真的是好可愛。
(中時電子報)
關鍵字：五月天阿信
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