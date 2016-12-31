2017台北跨年晚會 周邊3階段交管
台北市交通局今天說，信義計畫區今天舉辦跨年晚會活動，因應活動參觀人潮，信義區周邊道路自晚間7時起，配合實施3階段交通管制措施。
交通局表示，第1階段從晚間7時到8時，管制區域包含基隆路、仁愛路、忠孝東路、松仁路、信義路、松壽路及市府路所圍區域；交通管制區內車輛只出不進。
第2階段從晚間8時到10時，管制區域除第1階段管制範圍外，納入逸仙路及仁愛路，逸仙路及光復南路間；交通管制基隆路雙向車行地下道，僅南往北長隧道開放供汽機車行駛。
第3階段從晚間10時至隔天凌晨3時，管制區域包含光復南路、忠孝東路、忠孝東路5段236巷、松德路、信義路、基隆路、松仁路及莊敬路所圍區域；交通管制：管制區內車輛禁止進出。
在管制區內的停車管制部分，交通局說，停車場從晚間7時起只出不進、晚間8時起全面管制進出；路邊汽機車停車格從下午5時起禁止停車。
黃線從下午5時起至翌日3時止禁止臨停；公車集結區禁止臨時停車路段，包含光復南路東側、仁愛路北側、基隆路2段西側、松德路西側。1051231
(中央社)
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