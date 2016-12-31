NBA》火箭魔掌又有新目標 瞄準國王考佛斯
因應先發中鋒卡培拉骨折，至少還需缺席1個月左右時間，目前排在西區第3的火箭，打算繼續補強內線，把目標鎖定在國王替補中鋒考佛斯身上，更計畫拿布魯爾當交易籌碼，接下來就看火箭總管莫瑞開出條件能否讓國王心動了。
全力補強內線的火箭，鎖定考佛斯相當合理，因為國王當前內線擁擠，考辛斯先發，還有考利史坦、托利佛等人替補，本季平均只打19.7分鐘的考佛斯，拿來當替補中鋒很適合，反正等卡培拉傷癒，考佛斯還能幫卡培拉成長。
至於布魯爾本季不受火箭新教頭丹托尼重用，平均上場時間跌到只剩14分鐘，正在考慮於明年交易截止日前，把蓋伊交易出去的國王，找來布魯爾取代蓋伊位置，還算不錯的選擇，如今一切就看雙方總管怎麼談判了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。