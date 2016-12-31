NBA》火箭魔掌又有新目標 瞄準國王考佛斯

國王替補中鋒考佛斯已成火箭積極補強的交易對象。(美聯社資料照)

因應先發中鋒卡培拉骨折，至少還需缺席1個月左右時間，目前排在西區第3的火箭，打算繼續補強內線，把目標鎖定在國王替補中鋒考佛斯身上，更計畫拿布魯爾當交易籌碼，接下來就看火箭總管莫瑞開出條件能否讓國王心動了。

全力補強內線的火箭，鎖定考佛斯相當合理，因為國王當前內線擁擠，考辛斯先發，還有考利史坦、托利佛等人替補，本季平均只打19.7分鐘的考佛斯，拿來當替補中鋒很適合，反正等卡培拉傷癒，考佛斯還能幫卡培拉成長。

至於布魯爾本季不受火箭新教頭丹托尼重用，平均上場時間跌到只剩14分鐘，正在考慮於明年交易截止日前，把蓋伊交易出去的國王，找來布魯爾取代蓋伊位置，還算不錯的選擇，如今一切就看雙方總管怎麼談判了。

(中時電子報)