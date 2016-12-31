台北市22處秘境觀賞101煙火 愜意迎跨年

跨年看台北101煙火，今晚不再人擠人，台北市工務局推薦18處登高賞101煙火地點，外加4處河濱公園，避開信義區人潮擁擠狀況，愜意迎跨年。

大地工程處表示，登高觀賞101大樓煙火秀，首推最近的象山步道，可搭捷運淡水信義線至象山站，從靈雲宮登山口或市立醫院松德院區登山口進入，步行約10至15分鐘，就可看到多處觀景平臺，每處均可清晰觀賞到台北101大樓與信義區夜景，享受煙火爆發的震撼效果。

除象山步道外，鄰近的虎山步道沿線也有數處觀景平台，可遠眺台北東區夜景；貓空的樟湖步道、樟樹步道也可以隔山看「觀火秀」，建議民眾不妨在今年最後一天騰出半天空閒，先來與好友觀賞夕陽餘暉，再靜待迎接跨年。

18處賞煙火地點包含信義區象山步道的攝手平台、六巨石、攝影平台、市療平台、煙火平台、永春崗平台、石乳園、象山打印台、超然亭；虎山步道的吉福宮廣場、120高地涼亭、復興園、森林展望平台、十方禪寺；文山區的飛龍步道樟山寺、登高步道望遠亭、樟湖步道聆風亭、樟樹步道的晃腳亭。

中央氣象局預報，氣溫回升，民國106年元旦西半部晴朗，東半部短暫雨，中南部高溫上看攝氏28度。

因跨年當年氣溫回升，預估信義區將人滿為患，工務局水利工程處提供4處河濱公園，像彩虹、美堤、觀山和迎風河濱公園，除可欣賞清楚跨年煙火，場地也不擁擠，還能同時看到美麗華煙火秀。

台北市水利處說，基隆河系的河濱公園，首推右岸的彩虹河濱公園，因東北季風影響，彩虹河濱公園位於上風處，不會受到煙塵遮蔽視線；而觀賞美麗華百貨煙火，最佳觀賞地點則是右岸的美堤河濱公園。1051231

(中央社)