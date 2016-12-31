雲林跨年賞煙火 交通管制要先看

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古坑劍湖山世界跨年煙火每年吸引數萬人湧入，轄區雲林縣警局斗南警分局表示，從今天下午4時起至隔天元旦凌晨4時止，加強劍湖山外圍道路交通疏導、取締違規停車、攤販等。

雲林縣警察局斗南分局指出，劍湖山世界今年推出「搖擺10800+跨年晚會十週年」煙火秀擴大慶祝，預計吸引超過5萬人湧入觀賞。雲林縣警局出動200多名警力執行15小時專案勤務，在周邊交通管制，請民眾配合並小心安全。

為維護古坑劍湖山周邊重要道路的交通順暢及防竊工作，從今天下午4時起至隔天元旦凌晨4時止，加強劍湖山外圍道路交通疏導、取締違規停車、攤販等，台78線雲林東西向快速道路也列為重點。

警方指出，劍湖山園區內車位停滿後，將疏導往台3線、永光外環道、古坑鄉中山路、綠色隧道等周邊道路兩旁停放，嚴格取締併排停車。

屆時公告禁止臨時停車及擺設攤位的路段，包括雲212線上山單向（光華路與光昌路口至雲199線）、永光外環道全段上山路段、六斗坑工程道路至雲199線、雲199線雙向、雲212線至劍湖山雙向、雲210線雙向、慈光寺產業道路等。

警方規劃12處交通管制地點，包括古坑、永光、雲199線、雲212線、雲210線、雲209線、台3線、雲158乙線、慈光寺產業道路等路口。

警方表示，台78線雲林東西向快速道路，也列入違規臨時停車取締重點，避免過去曾經發生臨停並跨越車道觀賞煙火遭撞死的憾事發生，若不聽勸告依法取締告發。

劍湖山世界將於31日晚間8時至10時30分，在古坑綠色隧道228停車場、雲158乙線、台3線路口（田園小館對面）提供接駁車，並於隔日元旦凌晨0時20分至2時30分專車接送下山。1051231

(中央社)