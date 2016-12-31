歐巴馬回馬槍 美猶如兩個總統當家

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美國總統歐巴馬卸任前在俄羅斯與以色列問題上接連出招，總統當選人川普不甘示弱反擊。輿論形容美國如今猶如兩個總統在位，在歷史上極為罕見。

歐巴馬在卸任前不到1個月間，以俄羅斯網路干預美國大選為由，驅逐俄國外交官、關閉俄國外交別館與進行經濟制裁；美國在聯合國表決以色列約旦河西岸屯墾政策決議時，未依長期支持以國的慣例，投下棄權票，讓譴責以色列的決議過關。

傳統上，即將卸任的美國總統不會有重大外交動作，不過歐巴馬仍決意在俄羅斯網駭問題上行動。川普（Donald Trump）團隊認為，歐巴馬與民主黨陣營的目標是川普，意圖限制川普的執政空間。

表面上，川普讚許與歐巴馬互動順利，雙方進行電話交談，交接團隊維持溝通。但川普仍然動氣，28日推文說「正努力不理會『歐總統』發表挑釁聲明與設下障礙，移交工作應該是順利的，但『不是！』」

網路政治媒體Politico報導，1名與川普談過話的人士表示，川普對歐巴馬在俄羅斯網駭與以色列事務的公開評論感到困擾。

報導指出，歐巴馬政府官員與川普幕僚未就聯合國表決以色列屯墾決議充分溝通，導致現任與即將接任的政府政策上大相逕庭，這是美國現代史上極為罕見的現象。

報導說，歐巴馬政府不理會川普陣營的原因其來有自。不僅是以色列問題，白宮對川普在歐巴馬之前與日本首相安倍晉三會面；在北京反對下，與總統蔡英文通電話，以及重塑美俄關係都感到不自在。

川普的外交政策推翻美國長期的兩黨共識，不僅與歐巴馬針鋒相對，共和黨內也有不同聲浪。資深聯邦參議員馬侃（John McCain）與盧比歐（Marco Rubio）等，都對川普拉攏莫斯科感到不悅，但支持拓展對台關係。

對美國社會而言，川普當選後，美國猶如兩個總統當家，但總統只有一個。距離川普上任已不到3星期，預料「兩個總統」將纏鬥到最後一刻。1051231

(中央社)