台南跨年三部曲 交通管制看這裡

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迎接2017，台南規劃「送夕陽」、「跨年晚會」及「迎曙光」跨年三部曲，市府公布交通管制時段及路段，請跨年民眾一定要注意，以免無法進場。

台南在北門區井仔腳送走2016夕陽，預定31日下午2時開始進行周邊道路交通管制，雲嘉南管理處規劃「北門-井仔腳」接駁車，請遊客停車於北門遊客中心停車場，再搭乘接駁車，以避免會場周邊道路壅塞。

台南跨年晚會在高鐵台南站廣場，自行開車民眾可從台 86 線大潭交流道-中正南路左轉-歸仁八路-公、民營停車場，或在歸仁大道以東路邊停車。也可從國道1號仁德交流道-仁德中山路往東-歸仁大道左轉-歸仁七路-歸仁大道以東路邊停車。

市府在跨年晚會周邊，規劃汽車停車格5752個，機車停車格位5749個。

參加跨年晚會民眾也可搭乘高鐵免費接駁車，分別是市府線及奇美線。市府線往返共134班，最末班是晚上10時55分；奇美線往返共110班，最末班是晚上10時30分。離場時也可搭這2條路線的接駁車。

元旦迎曙光在左鎮區二寮，交通管制時段是元旦零時至上午10時，禁止任何車輛進入，管制路段是新化區、龍崎區、左鎮區南168區道（台19甲省道至南171區道），同時禁止路邊停車。

行人徒步區管制時段自31日晚上10時至元旦上午10時，禁止任何車輛進入，徒步區路段是左鎮區、龍崎區、關廟區南162區道（南168區道至182市道）。

活動指定停車場位於虎頭埤風景區北側停車場對面的虎踞營區(入口位於中興路上)，將提供約500個汽車停車格及400個機車停車格，因虎踞營區是軍方要塞，禁止攝錄影，違反者禁止進入，停車場開放時間至元旦上午9時。

迎曙光採「一人一票、憑票入場」的管制機制，民眾須持票進入虎踞營區停車接駁，或步行進入活動場域；若無入場票，無法進場，票券不補發，票券損毀塗改，視同作廢。

虎頭埤元旦健行交通管制時段自元旦零時至10時，管制路段是新化區南175區道（南172區道至南168區道），禁止車輛進入。1051231

(中央社)