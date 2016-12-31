瘋跨年 高雄西子灣賞夕陽迎新年

2016西子灣的最後一抹夕陽將會在今天傍晚5時25分出現，高雄市觀光局邀民眾到西子灣歡送最後一道夕陽，晚上瘋跨年賞煙，再規劃迎新年、部落觀光遊程。

2017年元旦有3天連假，重頭戲自今天下午從欣賞西子灣落日揭開序幕。

高雄市晚間有兩場跨年晚會，一場在夢時代大道，一場在義大世界，有壯觀的煙火秀，999秒煙火施放，義大為了打造夢幻立體煙火秀特別設置60米高3D立柱，煙火呈現多元的態樣，融入中國水墨畫藝術，以瀑布唯美，結合音符律動綻放磅礡氣勢。時代大道則有藝人歌舞演唱與義大世界的煙火別苗頭。

連續假期，觀光局推薦「暖遊高雄－跨年輕旅行」，行銷茂林「紫蝶幽谷」，每年11月至隔年3月是欣賞紫斑蝶最佳時期，還可以前往寶來欣賞百年梅樹及滿山萬壽菊，品嘗道地梅子汁。

此外，遊程結合品嚐美食，還有豐富的DIY體驗活動，包含洋蔥紙、手作肥皂、美濃紙傘彩繪等都是元旦假期的好去處。

至於自由行遊客，觀光局建議購買高鐵或台灣觀巴一日遊或二日遊優惠行程套票，也可選購高屏澎好玩卡「旗津踩風二日遊」、「部落觀光 茂林線」、「陸海空好玩卡」、「輕軌輕旅行二日遊」等套票暢遊高雄。

值得一提的喜歡咖啡的民眾可以利用線上「高雄咖啡地圖」，循捷運路線尋找最愛的濃醇咖啡香，享受屬於悠遊高雄浪漫的時光。

凡至咖啡地圖上任一家咖啡館消費，就可參加線上刮刮樂活動，有機會贏得機票大獎，或下載「2017高雄過好年」APP，享受店家好康贈品或優惠，還有機會抽中汽車。相關訊息洽高雄市觀光局或高雄旅遊網官網等。1051231

(中央社)