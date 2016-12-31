梅克爾新年談話 倡開放胸襟迎變局
德國總理梅克爾今天在對全國發表的新年談話中指出，伊斯蘭恐怖主義是德國面臨的最大考驗；而柏林於耶誕前夕遭攻擊，梅克爾也誓言推動立法來加強安全。
路透社報導，梅克爾形容2016年給許多人「世界遭翻天覆地」的印象，她敦促德國民眾應拒絕民粹主義，並指出在因應諸多挑戰的歐盟扮演領導角色，對德國有利。
她將英國脫歐比作「深切的切割」，並表示縱然歐盟「緩步且艱辛」，歐盟成員應超越自身國家利益，聚焦共同利益。梅克爾說：「是的，歐洲應聚焦在什麼才是比國家更有利的事；德國應該別去相信所謂各走各的、未來會更好這種事。」
法新社報導，梅克爾的談話距柏林耶誕市集遭1名突尼西亞嫌犯駕卡車衝撞人群、導致12死的事件不到2週。德國過去2年約接納了100萬移民，加深社會激化，使梅克爾對難民的開放政策遭猛烈抨擊，但她仍捍衛這項於2015年9月所做、接納數以萬計大多來自阿拉伯與伊斯蘭國家移民的決定。
梅克爾說：「當看到敘利亞的阿勒坡遭轟炸的畫面，我們必須再次說，幫助那些需要我們保護、以讓他們在此生活並融入的人，對我們而言是多麼重要與正確。」
她說：「我們要告訴恐怖分子：你們是滿懷恨意的凶手，但你們無法決定我們如何生活和我們想如何生活，我們這裡自由、慈悲為懷且開放。」
不過梅克爾承諾，她的政府在2017年會「迅速推動任何需要的政策或修法」，防堵所有安全缺口。（譯者：中央社陳亦偉）1051231
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。