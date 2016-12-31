梅克爾新年談話 倡開放胸襟迎變局

德國總理梅克爾今天在對全國發表的新年談話中指出，伊斯蘭恐怖主義是德國面臨的最大考驗；而柏林於耶誕前夕遭攻擊，梅克爾也誓言推動立法來加強安全。

路透社報導，梅克爾形容2016年給許多人「世界遭翻天覆地」的印象，她敦促德國民眾應拒絕民粹主義，並指出在因應諸多挑戰的歐盟扮演領導角色，對德國有利。

她將英國脫歐比作「深切的切割」，並表示縱然歐盟「緩步且艱辛」，歐盟成員應超越自身國家利益，聚焦共同利益。梅克爾說：「是的，歐洲應聚焦在什麼才是比國家更有利的事；德國應該別去相信所謂各走各的、未來會更好這種事。」

法新社報導，梅克爾的談話距柏林耶誕市集遭1名突尼西亞嫌犯駕卡車衝撞人群、導致12死的事件不到2週。德國過去2年約接納了100萬移民，加深社會激化，使梅克爾對難民的開放政策遭猛烈抨擊，但她仍捍衛這項於2015年9月所做、接納數以萬計大多來自阿拉伯與伊斯蘭國家移民的決定。

梅克爾說：「當看到敘利亞的阿勒坡遭轟炸的畫面，我們必須再次說，幫助那些需要我們保護、以讓他們在此生活並融入的人，對我們而言是多麼重要與正確。」

她說：「我們要告訴恐怖分子：你們是滿懷恨意的凶手，但你們無法決定我們如何生活和我們想如何生活，我們這裡自由、慈悲為懷且開放。」

不過梅克爾承諾，她的政府在2017年會「迅速推動任何需要的政策或修法」，防堵所有安全缺口。（譯者：中央社陳亦偉）1051231

(中央社)