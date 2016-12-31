迎接2017 彰化縣元旦藝起來活動

迎接2017年，彰化縣北斗鎮今天晚上舉辦跨年晚會，隔天在彰化縣政府前廣場也有元旦藝起來活動，由縣長領軍升旗。

送別民國105年、迎接民國106年，彰化縣政府和北斗鎮公所合辦公益慈善跨年晚會，晚會選在北斗鎮地政路空地，當天應邀登台演出的藝人歌手有：天氣女孩、台語歌王翁立友、金曲歌王蕭煌奇等人，會場也備有1萬份的高麗菜飯、肉圓以及米糕等在地小吃。

而為了響應環保，在北斗鎮舉辦的公益慈善晚會將不施放煙火，改成射紙飛機的方式，寄送民眾對新年的祝福。

除了在北斗鎮的跨年晚會外，隔天元旦在彰化縣政府前廣場也將舉辦「彰化縣10年元旦藝起來暨社區秀產業」活動，彰化縣長魏明谷親自主持，帶領民眾在彰化縣政府前廣場進行升旗典禮，藉由活動慶祝元旦，也祝福新的一年國家國運昌隆，社會祥和。

在升旗典禮結束後，安排社區才藝表演及社區產業秀活動，也會有社區設攤推廣行銷社區特色產業，只要消費滿200元可兌換「皺臉的麵」1包、滿500元可兌換精美手提袋1個，鼓勵民眾支持社區產業，以實際行動購買在地社區產品。

而當天活動主辦單位另準備1000份的馬舌餅免費試吃，以及限量1千份的精美宣導品，送完為止，歡迎鄉親踴躍參加，一起來迎接元旦。1051231

(中央社)