揭密！日本人泡湯 為何頭上要放毛巾？

我們都會好奇，為何日本人泡湯時，頭上要放一條毛巾，是有什麼用意嗎？（圖為北港溪溫泉季開跑，本報系資料照）

日圓直直落！「哈日族」想赴日旅遊的心蠢蠢欲動！話說新年赴日，除有超優惠的新年福袋可購買，此時日本許多地方也已經下雪，有美景可賞，又有好料可品嚐。此外，對許多人而言，日本也是「泡湯」好所在，然我們都會好奇，為何日本人泡湯完喜歡喝牛奶、還有泡湯時頭上要放一條毛巾，是為了好看，還是有其他用意呢？

鄰近台灣的日本有多處火山，因此日本泡湯文化來源已久，從北海道到南邊的四國，各地都有不同的溫泉可泡！話說泡湯好，處多，夠讓身體暖和、放鬆緊繃神經、促進血液循環、滋潤皮膚等，不僅日本人愛泡，台灣人也喜歡赴日去「尋好湯」。而日本前陣子以泡湯文化發展出的漫畫《羅馬浴場》中也詳述日本泡湯文化、源由備受好評，還翻拍成電影行銷國際呢！

然許多人都會好奇，為何日本人泡溫泉時「頭上的毛巾」、「泡完後的牛奶（且一定要是玻璃瓶）」以及「穿著浴衣大玩桌球」等，其實背後都大有學問，其中「頭上的毛巾」還藏有玄機，以下為刊載在《宅宅新聞》中一篇名為《日本人泡溫泉頭上放毛巾的意義》原來不是造型而是有這種效果？，揭露幕後原因。

●放在頭上的毛巾必須是「濕的」

放在頭上的毛巾可不是裝飾品，這條毛巾可是大有功用的！且需「濕」的，毛巾如果是「乾」的也沒有意義！因條毛巾是為防止你因為泡溫泉，因溫度太熱恐而腦充血而必備的。當我們泡在溫泉裡時，受到水壓溫度升高，血液往頭部集中而有腦充血的可能，所以將「泡過冷水的濕毛巾」放在頭上，此舉可助降溫，這才是這條毛巾的真正用意。

●依泡溫泉的狀態 這條濕毛巾的溫度也有不同之分

冬天冷颼颼，大家都喜歡泡「熱湯」，然夏天熱呼呼，有人也喜歡「泡冷湯」，

而這條濕毛巾的溫度其實也和季節變化有所不同。如是冬天的露天溫泉，室外的冷空氣跟泡湯室的溫差大，這易讓血壓急上升，這時就需用「泡過熱水的毛巾」來放在頭上。然如是夏天的露天溫泉或是一般室內泡湯的話，就可使用溫度較低的「冷毛巾」放在頭上降溫。

此外，泡在熱騰騰、煙霧瀰漫的溫泉裡好舒服，然泡湯時間一旦久了，有時突然從泡湯池中站起來卻感到極度不適，甚至有眼前一片漆黑的感覺，這其實是因體內溫度一下升高，造成 血壓突然降下現象。因此如需從浴池裡站起來，最好先握住好浴缸裡的扶把後再緩緩站立，或在離開溫泉時，也可以頭放冷毛巾慢慢站起來，以防止突然頭暈眼冒金星狀況發生。

除了去日本旅遊泡湯外，台灣位於西太平洋菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊的碰撞帶上，正因為如此讓台灣蘊藏著豐富的地熱資源。冬至已經來，溫度會持續下降，更是泡湯好時機，除記得頭上放條濕毛巾外，泡湯前後請記得多補充水分，以保持體內水份的平衡。

(中時電子報)