葫蘆墩圳掀蓋培力活動 打造豐原百年大圳

水利局今年最後一場葫蘆墩圳掀蓋願景培力活動，邀請逢甲大學劉曜華教授探討豐原未來都市發展趨勢，吸引多位民眾及民意代表到場參與。（陳世宗翻攝）

葫蘆墩圳掀蓋計畫是豐原副都心計畫的重大建設之一，打造下一個專屬豐原人的百年大圳，讓豐原地區再現繁榮光景。（陳世宗翻攝）

台中市政府水利局今年最後一場葫蘆墩圳掀蓋願景培力活動，邀請逢甲大學劉曜華教授探討豐原未來都市發展趨勢，並結合掀蓋工程基本設計地方說明會，吸引多位民眾及民意代表到場參與。水利局表示，透過對人文、環境教育、水質等多面向探討，讓工程設計藍圖更貼近在地民眾需求，有信心打造下一個專屬豐原人的百年大圳。

水利局長周廷彰說，該局自今年8月下旬起，已陸續辦理7場葫蘆墩圳願景培力活動，並透過宣傳鼓勵市民朋友參加，期間民眾針對百年水圳的人文、環境教育、水質等多面向進行探討，氣氛相當熱烈。

其中有民眾期許水圳可結合百年老校-豐原國小提供環境教育空間，更有地方文史工作者期盼於兩側岸壁上刻畫葫蘆墩圳演變歷史，另也有民眾建議可增加洗衣板等懷舊設施，這不僅是民眾參與公共事務的具體表現，也將讓工程設計藍圖更貼近在地民眾需求，並引發共鳴。

劉曜華以都市發展角度向民眾說明豐原未來發展，他指出，鐵路高架化後周邊土地即將歸還於民，豐原正遭遇新的改變，應有適切因應對策迎接下一個百年，對此，市府推動的葫蘆墩圳掀蓋工程將是觸動這改變的重要媒介。

周廷彰表示，葫蘆墩圳掀蓋計畫是豐原副都心計畫的重大建設之一，透過培力活動，以及柳川再造案例觀摩，讓在地民眾對於未來掀蓋工程品質有信心，打造下一個專屬豐原人的百年大圳，同時也結合2018花博等重大計畫，讓豐原地區再現繁榮光景。

(中時)