高雄輕軌跨年夜疏運 警籲勿闖入系統

跨年夜，高雄「時代大道」31日晚間舉辦跨年派對活動，輕軌投入疏運旅客行列，高雄市捷運警察隊提醒民眾勿闖入輕軌系統路權範圍，以免受罰。（資料照片）中央社記者陳朝福高雄傳真 105年12月31日

跨年夜，高雄「時代大道」今晚舉辦跨年派對活動，輕軌投入疏運旅客行列，高雄市捷運警察隊提醒民眾勿闖入輕軌系統路權範圍，以免受罰。

高雄市捷運警察隊今天表示，2017跨年夜即將來臨，31日晚間前鎮區「時代大道」將舉辦「2017高雄夢時代跨年派對」活動，預計吸引眾多民眾前往參與。

高雄捷運今天除配合活動延長營運時間至元旦凌晨2時並加密捷運班次外，高雄輕軌也加入疏運民眾行列，自下午4時30分起至晚間10時，將以班距10分鐘方式加開列車，搭載民眾前往夢時代會場；於晚間10時起至元旦凌晨1時30分，「前鎮之星站」至「夢時代站」區間採以雙線單向方式，協助輸運民眾離開會場，前往「凱旋站」搭乘捷運。

高雄市捷運警察隊表示，為避免會場鄰近路段交通阻滯，警察局將派人於現場實施管制措施，以利人、車交通，前往參加跨年晚會活動的民眾多搭乘大眾運輸系統。

高雄市捷運警察隊提醒民眾勿闖入高雄輕軌系統的路權範圍，包括軌道區、植草區，或者任意違規停放車輛，違者將依「大眾捷運法」開罰，最高可處新台幣7500元，拖吊費另計，別跟荷包過不去。1051231

(中央社)