狂歡派對看煙火 飯店跨年倒數出奇招
跨年倒數計時，不想錯過長達238秒的台北101煙火，除了搶進信義區人擠人外，台北各大飯店也舉辦盛大慶祝活動，讓民眾搶好位賞夜景看煙火，又可以狂歡倒數。
不知道要用什麼方式告別2016，迎接2017嗎？今年台北101煙火確定施放，鄰近各大飯店客房老早就被民眾搶訂一空，為滿足民眾跨年需求，各大飯店也舉辦狂歡派對，民眾可省下上萬元住宿費，同樣享受台北101煙火秀。
位在信義商圈的台北君悅酒店表示，將在大廳舉辦舞夜狂熱跨年派對，從31日晚間到元旦凌晨1時，飯店大廳將變身為大型夜店舞池，中央噴水池被打造為無限暢飲酒吧，另外還有性感熱舞演出跟電音DJ秀，預計可吸引600人參加。
同樣也在信義商圈的台北晶華酒店的館外餐廳JustGrill位在信義誠品，正對台北101大樓，欣賞煙火無死角，還可在倒數時刻前往誠品七樓景觀花園，邊啜飲紅白酒邊慶祝新的一年。
位在松山文創園區的誠品行旅可謂鬧中取靜的飯店，31日晚間舉辦爵士沙龍派對，晚間10時30分到1日凌晨1時，旅人可暢飲暢飲各地大使館最推薦的法國香檳GREMILLET與新舊世界的精選紅、白酒，在古蹟中欣賞煙火。
今年甫開幕的松山意舍酒店為迎接第一個跨年夜，舉辦狂Fun跨年DJ Party，搶攻年輕族群市場，要民眾呼朋引伴一起在新飯店迎接新年。
至於不在信義商圈的台北圓山大飯店也有賣點，強調擁有居高臨下的絕佳位置，更是欣賞台北101煙火及美麗華摩天輪的最佳景點。雖然今年客房也全數被訂光，圓山大飯店表示，館內金龍餐廳有20公尺的玻璃帷幕，璀璨台北美景可盡收眼底。1051231
(中央社)
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