網路神曲創作人：學音樂別指望靠它賺錢

金承志，這個寫下網路神曲「感覺身體被掏空」的合唱團指揮，外表搞笑，談起話來卻有著超乎29歲的老成。他說，學音樂最好的狀態，是不指望靠音樂賺錢。

今年1月，團長金承志帶領的上海彩虹室內合唱團演出「張世超你到底把我家鑰匙放在哪裡了」，把許多人都有的「被鎖在門外」的經驗寫成歌，歌詞俏皮、生活化，歌曲則是正經八百、優美的男女八聲部合唱，影片被網友們「刷屏」，被稱為「現象級的網路事件」。

7月，他又發表了「感覺身體被掏空」，歌詞中「18天沒有卸妝 月拋戴了兩年半 作息紊亂我卻越來越胖」誇張卻深得上班族共鳴，一不小心又成為高點閱率的話題歌曲。

對於走紅，金承志一開始的確很開心，但也就開心那麼一陣子，他說，「對我的影響不大」，因為不喜歡為了別人的認可而心境起伏。

金承志一手寫出網友瘋傳的網路神曲，一手把辛棄疾4首詞譜成歌，打算明年中發表用古代漢語演唱的「稼軒長短句」，而用他自己的話說，其他作品裡更多的是80年代的味道。

從小學音樂，做的是指揮，還能寫出轟動網友評價不俗的曲子，金承志在這個圈子看起來是相當成功的。許多在台灣學音樂的學子對於出路窄小的未來感到迷茫，當中央社記者問他有什麼建議時，他卻說了一個聲樂家當交通警察的故事。

一位在奧地利學歌劇的老同學，是他大學同學中少數還繼續堅持音樂路的，前幾天在電話中告訴金承志，很多聲樂系的都去幹交通警察了，於是他的腦海中出現了自己拿指揮棒的手其實在指揮交通的畫面。

這是無奈的選擇。金承志說，就算從歐洲留學回來，也可能漂泊在琴行，「古典樂養活不了那麼多人」。

他認為，就像各行各業，得先養活自己，再談理想，而學音樂的收穫，更多是情感上的。他說，學樂器十分昂貴，所以最好是中產以上的家庭，將來也不指望靠著音樂掙錢的，「家庭不只是經濟上援助你，還能在認知上支持你」。

金承志自言，爸媽對他「完全沒有期待」。3歲時，母親想要他學鋼琴，他調皮反骨，當時練琴並不快樂，「但聽音樂很快樂」，市井聲、遊戲聲、車聲、鳥聲，聲聲入耳，養成了記憶聲音的能力，也解釋了為什麼他的歌總是充滿了情境和畫面，還有些懷舊。

不愉快的小學階段，讓金承志中學就決定不走音樂路，等到要考大學，因為自認課業沒有優勢，所以把「一技之長」拿出來，大學讀過中國音樂學院和上海音樂學院的指揮系。

上海彩虹室內合唱團至今已成立6年，有約40名團員，全是因興趣而來參加，沒有支薪，只有在商業演出時得到一些費用，還得年年考核。金承志自己全職投入，有時也寫商業訂製歌曲賺錢，經營狀況「還行」。

團員們白天大都有工作，金承志說，合唱是音樂領域中門檻較低的，這種業餘參與很好，「辭職是不理智的」，應當把唱歌當生活而不是夢想，也不會陷入「花了錢學音樂就一定要撈回本錢」的迷思。

對於台灣，溫州人金承志並不陌生，因為溫州東部很多人講閩南語，而且他喜歡也習慣看正體字，小時候第一本自己花錢買的書是中華書店出版的正體字古籍。在他堅持下，明年1月音樂會的節目單是用正體字直式排版。

他的舅公1949年隨國民政府來台，是警界人士。1994年舅公第一次回到溫州，以為家族後輩過得水深火熱，帶了一堆小孩穿破的衣服來資助，「我媽很尷尬地收下了。」

講到這個，金承志開心笑了，然後回憶起自己2015年到台灣，當時有團員跌倒受傷，堅持唱完再去縫針，來看演出的水果行老闆便說要送一箱水果慰問。那趟台灣行有許多像這樣表現人與人之間善意的故事，他覺得兩岸間應該要有更多的交流和了解，也期盼能帶著彩虹合唱團再到台灣演出。

在幾乎人人談買房、賺錢，企業界充滿「誰又得到第幾輪融資」消息的上海，不到30歲的金承志如何維持住他的「定力」？

他說，想賺錢是很正常的，但是心境很重要，「我有時覺得大時代干我屁事」，做自己的事，活在當下，這就是一種生活方式的選擇，他想傳達給聽眾的也是這個。1051231

(中央社)