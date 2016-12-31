體制崩潰 2016驚嘆終結2017難料

我要評比

地產大亨川普當選美國總統與英國脫歐，二次大戰後的全球秩序改觀，經貿自由化受阻。2016年在問號與驚嘆聲中結束，展望2017年充滿不確定。

川普（Donald Trump）在2016年11月9日凌晨宣布勝選，尚未就任，已迫不及待反轉美國內政外交。總統歐巴馬力保政績，卸任前續推對以色列與俄羅斯的強硬政策，美國猶如有兩個總統。

英國6月舉行公投，52%的民眾支持英國脫離歐盟。Brexit（英國脫歐）和Trump（川普）成為年度熱門英文字眼，兩項民主投票不僅「崩潰」冷戰結束後的經貿自由化風潮，二次戰後的國際體制也將被改寫。

二戰後，美國與歐洲盟國擘劃世界秩序，建立外交成俗，但川普視許多美國外交政策的神主牌如敝屣。

美國主導建構的聯合國成了「談話俱樂部」，冷戰前後的強敵俄羅斯「為何不能做朋友？」曾是自由貿易皇冠的北美自由貿易協定（NAFTA）與奄奄一息的跨太平洋夥伴協定（TPP）是災難，40多年的策略夥伴中國，被形容為「強姦」了美國。

華府體制派冀望川普選前的驚世談話純為選舉語言，但內閣人事安排與近期的評論，讓人打消川普會髮夾彎的念頭。

川普推文寫到，「聯合國已淪為供人聚會、享受歡談時光的俱樂部，真悲哀！」「強大的以色列撐住，1月20日就快來了！」「美國軍售數十億美元裝備給台灣，我卻連一通祝賀電話都接不得，真是有趣！」

歐洲自2015年的難民與恐攻問題，重創各國溫和派政府，保守、極右與保護勢力紛紛抬頭。英國、法國沒有意願也欠缺能力承擔歐洲統合大任，德國顯得力不從心，俄羅斯野心勃勃，東歐國家設界自保，川普政府關切歐洲的「能量」比歐巴馬還要低。

最大的變化恐怕是美國近半世紀的對中國政策有機會微調或大調整，台灣備受矚目，成了國際趨勢焦點。

川普挑動的不僅是美國的一中政策，更直指美國不該再協助中國經貿發展，這不符美國中產與勞工階層的利益。

尼克森、卡特與雷根政府視開放的中國符合美國利益，老布希、柯林頓與小布希政府協助北京融入國際經貿體系，歐巴馬則定位為既競爭又合作的策略性夥伴與新型關係。

川普上任後如何出牌，北京如何回應，難以預料。1051231

(中央社)