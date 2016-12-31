吉爾吉斯副議長受中國壓力辭職 外交部表遺憾

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關於吉國國會副議長疑因訪台行程辭職事，外交部30日晚上表示遺憾。

外交部表示，中華民國是獨立自主之民主國家，秉持踏實外交的立場，積極貢獻國際社會之信念，願與世界各國發展互惠互利之友好關係，增進彼此利益與福祉。

媒體報導，吉爾吉斯國會副議長阿利別科夫（Nurbek Alimbekov）21日來台拜會立法院長蘇嘉全等官員，然而，中國大陸針對此事向吉國外交部發出了照會。受到中國大陸的壓力，阿利別科夫28日向議會提出辭職。

外交部說將致力維護我國家尊嚴，提升人民福祉，並與國際社會共同促進民主自由平等價值。

(旺報)