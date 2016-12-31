NBA》帕波維奇：我根本不看裁判報告
最近NBA的最後2分鐘裁判報告引發不少爭議，比起杜蘭特、詹姆斯等球星大表不滿，馬刺總教練帕波維奇選擇更帥氣方式回應，那就是直接回嗆，「我一點也不會看裁判報告，看了又沒好處，比賽結果也無法改變，不是嗎？」
以帕波維奇的愛酸個性，當然不會就此放過批評聯盟政策的最佳機會，況且他早已不爽裁判尺度有段時間了，「裁判們都是成年人了，他們會知道自己該做些什麼，弄清楚他們喜歡或不喜歡什麼。」
「什麼是最後2分鐘裁判報告？我才不會去想這些東西，我有更重要的事情要思考。」這就是帕波維奇，就算不用說太多，卻清楚表達他對裁判報告的看法，看來這些爭議還會持續一段時間了。
(中時電子報)
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