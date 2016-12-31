歐巴馬驅逐35俄外交人員 川普急救援受阻
美國總統歐巴馬決定制裁俄羅斯透過駭客介入2016年美國總統選舉，勒令驅逐35名俄羅斯外交人員。一向對俄態度友好的美國當選總統川普表示，為了美國人民的利益，下周將會晤情報界領袖，了解最新情況。媒體普遍預測，川普上任後可能會訂定政策緩和美俄緊張關係，不過若要撤銷對俄制裁，可能會在國會遭遇阻力。
美國聯邦調查局及國土安全部聯合公布13頁報告，指出自2015年中，俄羅斯對外情報局向逾千人傳送含有惡意連結的電郵，其中包含美國政府工作人員，並利用駭客干涉總統大選。
川普曾多次否認有關俄羅斯駭客助力他當上總統的說法，但這次僅低調地發布聲明，「現在是美國拋開過去，尋求更偉大更棒的事情的時候，但是為了美國和其人民的利益，我將會在下周和情報單位領袖會面，以了解和目前情況相關的事情。」
隨著新總統就職時間將至，歐巴馬與川普圍繞「駭客門」的交鋒也愈發激烈。川普上台後是否會撤銷歐巴馬政府的對俄制裁措施，以及能否令美俄關係「觸底反彈」成為各界關注焦點。
美國眾議院議長、共和黨大老萊恩表態支持制裁俄羅斯，他痛批：「俄國與美國的利益並不相同。事實上，俄國一直在破壞美國利益，在世界各地造成危險不安。政府的制裁是終結對俄國8年（軟弱）政策最好方式。」
(中時)
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