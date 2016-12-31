大陸中央首公開 香港特首須備4條件

國務院港澳辦主任王光亞。（香港中通社）

下屆香港特首選舉將在2017年3月登場，現任特首振英放棄尋求連任，各方人馬躍躍欲試，但最終還是要看大陸「中央」的意思。港澳辦主任王光亞接受媒體專訪，公開中央對香港特首要求的4大條件。

王光亞接受香港《紫荊雜誌》專訪，明白表示大陸中央對下屆香港特首的標準是「愛國愛港、中央信任、有管治能力、港人擁護」。

從中央角度看，王光亞說，特首要能準確地貫徹落實《基本法》，全面、準確、客觀地向中央反映香港的情況；也要用符合香港法律規定、符合香港情況的方法向市民解釋中央的政策，落實中央的決策。這是北京首次具體說明香港特首須以甚麼方式向港人解釋及落實中央政策。

王光亞並指出，中央會觀察每位參選人，認真分析及研究各人的施政理念和取向。他希望，選舉是理性的、健康的、富有建設性的，而選委會則會選出一個中央信任而港人又擁護的特首。

第五屆香港特別行政區行政長官的選舉，將於2017年3月26日舉行，由1200名委員組成的選舉委員會選出行政長官。現任香港特首梁振英於2016年12月9日宣布不參加本次選舉，成為首位不尋求連任的香港特首。

(中時電子報)