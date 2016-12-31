2017台灣首場米其林客座 打邊爐來囉

「火焰蝦湯」是香港「東來居」火鍋著名的特色湯頭鍋底。(圖／台北晶華酒店)

「東來居」招牌涮料「三秒腐皮」，最早是為小朋友設計。(圖／台北晶華酒店)

「東來居」的手打丸有多種選擇，且個個飽滿彈Q。(圖／台北晶華酒店)

2017年台灣第一場米其林美食盛宴，被台北晶華酒店搶到了「頭香」。而且，既不是義法高檔餐廳，也不是頂級日本料理，台北晶華酒店將自1月11日起至14日請到飯店館內「三燔本家」餐廳客座的是，曾經3度被「香港米其林指南」推薦，同時曾入列CNN「香港火鍋大賞」榜單的香港知名火鍋餐廳「東來居」。台北晶華酒店並自今(12/31)日起開始接受客人訂位，欲嘗試「米其林級火鍋」的朋友，不妨留意。

港式火鍋又叫「打邊爐」，因為用筷子或杓子夾著食材在火鍋內涮食時，上下左右晃動會打到鍋邊，所以，吃火鍋就叫「打邊爐」。

湯頭鍋底、食材涮料與沾醬，是構成火鍋的3大要素。「東來居」火鍋在此3大面向則都有特色，故能被香港米其林指南推薦。

「東來居」廚藝團隊客座台北晶華酒店時，將推出4種湯底供台灣食客選擇，其中包括了：經典的潮式沙嗲口味，將生蝦與大蛤淋上白蘭地點火熱炒、再倒入蝦高湯而成的火焰蝦湯鍋。以及香氣獨特、慢燉細熬的香茜皮蛋鍋，還有採用多種中藥材及辛香料悉心熬煮、辛辣刺激而又滋補養生的四川麻辣鍋等。

除特色湯頭鍋底，「東來居」此次客座台北晶華也同時帶來多款店內的招牌涮料，其中主廚許貴順強力推薦的「三秒腐皮」，是全香港首創、獨一無二的火鍋涮料。這「三秒腐皮」，最初是餐廳股東們於店內聚餐時，因為想替小朋友點選方便食用的涮料，故建議主廚做出大小約一隻食指大的炸腐皮捲，因為只需涮上三秒即可享用，就取名為「三秒腐皮」。腐皮涮入鍋內，吸飽了湯汁、品嚐起來外軟內脆，廣受食客喜愛，一天可以賣上數百捲。

「手打丸」也是「東來居」的招牌涮料，而「東來居」的「手打丸」有鮮蝦丸、芝心釀墨魚丸、鹹蛋黃釀鮮肉丸等不同選擇，個頭飽滿、緊致彈牙。因為經過手工拍打、丸子嚐起來特別Q彈爽滑，且各有不同層次與風味的內餡。

「東來居」客座台北晶華酒店「三燔本家」餐廳，湯底每份售價400元起，單點涮料每份售價250元起，

(工商)