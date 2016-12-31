限量很殘酷 川普跨年派對800張門票售罄

準美國總統川普（圖左）、準第一夫人梅蘭妮亞（圖右）和小兒子拜倫（圖中央）將偕手參加在佛州舉辦的跨年派對。（圖/美聯社）

即將迎來2017年，各國也瘋狂地準備跨年派對，美國新總統當選人川普（Donald Trump）所擁有私人豪宅也不意外。美國媒體爆料說，位於佛州棕櫚灘（Palm Beach）的Mar-a-Lago渡假村將舉辦跨年派對，準第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）和名動作巨星史特龍（Sylvester Stallone）也將出席宴會，這次的跨年派對限量8百人參加，門票分為賓客與會員兩種，售價約在500美元（約16,500台幣）至600美元（約19,800台幣），但很可惜的是，目前已全數售罄。

據美國POLITICO網站報導，即將於明年1月就職總統的川普，將在今晚於佛州的高級私人渡假村Mar-a-Lago內，舉辦800人同歡的跨年派對。此派對將會有雞尾酒、高級晚宴以及現場的樂團演出，由準總統川普偕同準第一夫人梅蘭妮亞，以及動作明星史特龍等貴賓，一起倒數迎接2017年的到來。但可惜的是，「限量是殘酷的」，這個限量800名賓客的派對現已全數賣完，賓客分為會員與非會員兩種，非會員一張票要價575美元（約18,975台幣）。

武打明星史特龍（圖左）也是派對嘉賓之一，預計他會帶著他美麗的妻子珍妮佛（圖右）以及三個亮眼的女兒希斯丁、蘇菲亞與斯嘉莉（圖中三人依序）出席。（圖/美聯社）

派對場地位於佛州棕櫚灘的Mar-a-Lago高級渡假村。（圖/美聯社）

然而這場「售票進場」的跨年派對，美國媒體直指川普有圖利自家產業之嫌，未來的白宮發言人與交接團隊都拒絕發表回應。川普的發言人希克（Hope Hicks）僅表示，「這是俱樂部例行舉辦的派對，過去一直都採預先購票入場，（我）覺得並沒有圖利或利益衝突的地方。」由於未來的政府內閣充滿了各大企業的富豪與執行長，讓外界相當好奇，這次在上任前的跨年派對，究竟會是什麼樣子。

(中時電子報)