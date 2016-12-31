潘基文將卸任聯合國秘書長 感性話別
聯合國秘書長潘基文今天感性告別聯合國，形容他兩個任期的工作感覺像灰姑娘童話故事。
法新社報導，潘基文對聯合國人員與同事開玩笑，指他圓滿完成這10年帶領聯合國的工作後，「感覺有點像灰姑娘，一過明天午夜，一切都會改變！」
他並開玩笑說：「明晚在新年前夕，我會在時報廣場（Times Square）跨年－上百萬人會見證我失業。」
從2017年1月1日開始，5年一任的聯合國秘書長，將由67歲的葡萄牙前總理古特瑞斯（Antonio Guterres）接任。古特瑞斯是第一位曾任政府領導人的聯合國秘書長。
在以較嚴肅心情談話時，潘基文表示，擔任致力減少全球衝突與苦難的聯合國秘書長一職，對他而言是一個「恩典」，他也很榮幸能與聯合國的工作夥伴一起分擔任務。
潘基文指出，身為聯合國秘書長，他還被一個願望所驅策，就是「保持對人們權益與尊嚴的關注..並為那些遭遺棄的人說話」。（譯者：中央社陳亦偉）1051231
(中央社)
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