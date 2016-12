網球》球王莫瑞 獲英女皇受封爵士

英國網球名將莫瑞將獲英國女皇冊封爵士頭銜。(美聯社資料照)

英國網球名將莫瑞,上個月登頂新科世界球王,生涯榮譽再添一筆,獲英國女皇冊封爵士頭銜,29歲之齡也是現代最年輕封爵(knighthood)者。

莫瑞今年捧起生涯第2座溫網冠軍,並成就史無前例奧運單打連霸。他2012年奧運單打奪金時就曾獲頒大英帝國官佐勳章(Officer of the Order of the British Empire,OBE),今年強壓喬柯維奇成為史上第17位年終球王,再獲大英帝國肯定。

上個月躍居英國史上首位球王,莫瑞就曾被問起有可能封爵,但他當時認為自己還太嫩、過於年輕,還有可能犯錯,不過對於此榮耀他深感榮幸,他不僅是現代最年輕封爵者,同時也是史上第1位封爵的網球員。

同樣在2017年年度封爵名單上,還有10月曾訪台的英國長跑名將法拉(Mo Farah),33歲的法拉里約奧運摘下雙金,奧運1萬公尺連霸,並在5000公尺奪金,是英國奧運田徑史上首位生涯4金選手。

(中時電子報)