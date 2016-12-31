網球》球王莫瑞 獲英女皇受封爵士
英國網球名將莫瑞，上個月登頂新科世界球王，生涯榮譽再添一筆，獲英國女皇冊封爵士頭銜，29歲之齡也是現代最年輕封爵(knighthood)者。
莫瑞今年捧起生涯第2座溫網冠軍，並成就史無前例奧運單打連霸。他2012年奧運單打奪金時就曾獲頒大英帝國官佐勳章(Officer of the Order of the British Empire，OBE)，今年強壓喬柯維奇成為史上第17位年終球王，再獲大英帝國肯定。
上個月躍居英國史上首位球王，莫瑞就曾被問起有可能封爵，但他當時認為自己還太嫩、過於年輕，還有可能犯錯，不過對於此榮耀他深感榮幸，他不僅是現代最年輕封爵者，同時也是史上第1位封爵的網球員。
同樣在2017年年度封爵名單上，還有10月曾訪台的英國長跑名將法拉(Mo Farah)，33歲的法拉里約奧運摘下雙金，奧運1萬公尺連霸，並在5000公尺奪金，是英國奧運田徑史上首位生涯4金選手。
(中時電子報)
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