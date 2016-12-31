謝金燕缺席跨年損失千萬 經紀人曝行蹤
「姐姐」謝金燕五月在台北小巨蛋拋出震撼彈，就是宣布暫離台灣舞台，而在高雄巨蛋的「蹦蹦趴」巡迴，則是暫離台灣歌壇最後一唱，這也讓她多年來首度缺席台灣跨年演唱會，至於謝金燕近況如何，經紀人也透露現在過得很好。
謝金燕曾推出《嗶嗶嗶》、《姐姐》等洗腦神曲，加上自備舞群和大型道具，讓她在跨年晚會屢創高收視率，去年她連趕北高2場就進帳700萬，不過根據《蘋果日報》報導，經紀人表示，謝金燕僅有零星海外商演，雖然早在10月就有來自馬來西亞、美國賭城等跨年邀約，不過她表示僅出席宣布暫別歌壇前就簽好的表演活動，其他全部婉拒，也希望趁休息空檔多陪伴家人，更透露復出後會讓外界看到她的不同，而到明年1月前在台都沒接任何活動的她，粗估損失逾5000萬元。
(中時電子報)
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