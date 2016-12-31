史上第27次閏秒 元旦出現
史上第27個「閏秒」將於跨年夜出現。台北天文館表示，一天有24小時，總共8萬6400秒，但12月31日將有86401秒，多出來的一秒稱為「閏秒」。台灣因為時差，跨年不受影響，但英國以西跨年倒數就得多數1秒。
經濟部標檢局說，為配合與全球同步，台灣的閏秒將加在2017年元旦上午7時59分59秒與8時0分0秒間，這次調整對民眾影響不大。
台北市立天文科學教育館表示，「閏秒」是指在地球自轉變慢效應下，經年累積多出來的1秒，全球統一將這1秒加在格林威治標準時間2016年12月31日的晚間11時59分60秒。
天文科學教育館表示，台灣因為有8小時的時差，因此閏秒將出現2017年1月1日上午7時59分60秒，所以台灣的跨年倒數不會受到影響，而英國以西的地區，跨年就得多等1秒。
天文館說明，閏秒的發生沒有規律性，因此也無從預測。產生閏秒的原因是地球自轉速度不均勻，當差值達到0.9秒時，就會由總部設於法國的「國際地球自轉組織」（International Earth Rotation Service，簡稱IRES）發布設置閏秒來調整。
自1972年閏秒制度實施以來，今年已是第27次設置閏秒，上一次是在2015年6月30日。
天文館說，地球自轉受到許多複雜且不規律的因素影響，有時變快，有時變慢。例如月球潮汐力在近100年來，平均讓地球每天的時間變長約千分之2.3秒。加快的例子如2004年的南亞大地震就使讓一天的長度減少了百萬分之2.68秒。此外大規模的地震、冰河融解等地殼與地核的相對運動也會影響地球自轉。1051231
(中央社)
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