桃園跨年 佼佼揩女神主持卡司強
桃園跨年晚會今天晚間7時在桃園藝文廣場熱鬧登場，黃子佼、搞笑女王李懿、甜美女神翁滋蔓攜手主持，卡司陣容堅強，金曲歌后彭佳慧、Selina壓軸。
桃園市府指出，今年跨年晚會取名為「捷乘歡迎2017桃園跨年晚會」，並以「捷乘歡迎」與「竭誠歡迎」的諧音，歡迎民眾感受到跨年喜悅。
桃園跨年晚會31日晚間7時在桃園藝文廣場熱鬧登場，由金鐘獎綜藝節目最佳主持人黃子佼、搞笑女王李懿、甜美女神翁滋蔓攜手主持。
搖滾團體伍佰＆China Blue將鑽石登場，並邀請鐵肺柔情靈魂金曲歌后彭佳慧、正能量魅力女歌手Selina雙壓軸演出。
還有藝人陳勢安、豆花妹、Boxing、八三夭樂團、卓文萱、吳思賢（小樂）、羅文裕等超強卡司輪番上陣，與大家共同迎接嶄新的一年。
桃園市府延續多年來「送好禮」的行動安排，其中市民卡抽晚會最大獎為華航歐洲線商務艙機票，另外還有「捐發票，兌換抽獎送液晶電視」，「LINE ON AIR限時抽出液晶電視」等活動。
在交通動線安排上，為便利民眾前往跨年晚會享受現場歡樂氣氛，規劃中壢線、桃園線及台茂線三線的付費接駁專車，今天當天下午4時起，前往參加跨年晚會的民眾即可從中壢桃企飯店前、桃園統領百貨前及台茂購物中心等地點搭乘接駁車前往活動會場。1051231
(中央社)
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