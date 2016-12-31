蔡總統與媒體記者茶敘 發表年終談話

我要評比

民國106年元旦即將到來，總統蔡英文今天上午與媒體記者茶敘，發表年終談話，總結執政半年以來的心得，並接受媒體提問，副總統陳建仁也出席茶敘。

今天的茶敘由總統府記者聯誼會主辦。1051231

(中央社)