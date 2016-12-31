金愛在一起 金門跨年嗨翻天

2017「金愛在一起」跨年晚會今晚登場，邀請「小董」董至成和笑匠謝麗金搭檔主持；不但高空煙火秀長達8分鐘、還有神秘摸彩品，金門民眾有福了。

主辦單位金門縣文化局表示，2017年跨年晚會取「17」和「一起」諧音，同時也有閩南語「很愛做伙」的意涵，藉由大型慶典活動，強化人與人之間的情感連結，不論是親朋好友，厝邊頭尾，甚至島內、島外，都能齊聚一堂。

「金愛在一起」晚上7時由本地的小尖兒樂團、愛笑樂團打頭陣，甜心妹妹開場演出後，晚會正式展開。縣長陳福海則是會在董至成和謝麗金開場後，立刻摸出二獎，為晚會掀起第一波高潮。

偶像歌手周定緯、綜藝天王豬哥亮的女兒謝金晶隨後帶來首波藝人演出；在地的浯江舞蹈團表演後，小朋友最愛的西瓜哥和櫻桃姐姐上場，要讓小朋友嗨翻天。實力派女歌手黃荻鈞、「小鄧麗君」張(水靜)云、人氣歌手ECHO、金曲獎最佳民歌組合南方二重唱、心靈音樂教主黃思婷輪番上陣，接續獻唱，炒熱氣氛。

「公揹婆」是金門重要節慶不可或缺的表演，尤其迷你公揹婆是首次在跨年晚會中獻演，精彩可期。此外，主辦單位今年還請來神秘嘉賓壓軸連唱4首歌，要讓民眾在「她」獨特溫柔的嗓音中，迎接2017的到來。

高空煙火秀是跨年晚會的另一個高峰。文化局說，今年縣府與台灣高空煙火技術專家思源焰花公司合作，煙火發數比去年多，時間也從去年的7分鐘延長到8分鐘，更燦爛奪目。

煙火後還有最後一波摸彩，除了表定的頭獎獎品iphone7外，大會加碼贈送神秘獎品。文化局說，今年跨年晚會比去年棒，並保證一年會比一年更有看頭。1051231

(中央社)