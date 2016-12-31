澎湖送別最後夕陽 並迎接(艸果)葉日出

民國105年12月31日的最後一道夕陽，澎湖氣象站表示，澎湖地區是全台最後和有機會可以看到夕陽日落的美景，同時元旦(艸果)葉日出也有機會。（澎湖縣政府提供）中央社澎湖傳真 105年12月31日

民國105年12月31日的最後一道夕陽，澎湖氣象站表示，澎湖地區是全台最後和有機會可以看到夕陽日落的美景，同時元旦(艸果)葉日出也有機會。（資料照片）中央社 105年12月31日

民國105年12月31日的最後一道夕陽，澎湖氣象站表示，澎湖地區是全台最後和有機會可以看到夕陽日落的美景，同時元旦(艸果)葉日出也有機會。

澎湖氣象站主任許天生表示，澎湖是全台最後落日的縣份，時間應是落在下午5時26分，至於元旦日出則是在清晨6時44分。另外，「(艸果)葉日出」是澎湖八景之一，澎湖縣政府在推動冬天不上班旅行節系列活動，在送走最後一道夕陽和跨年晚會之後，也在元旦推出「一元曙光公車果葉觀日出」活動，讓遊客一睹太陽從海平面躍升的第一道睹光。

澎湖氣象站主任許天生表示，無論是最後一道夕陽或元旦的日出，由於天氣回暖，屬多雲時時的天氣，有機會但不是很大，看得到這夕陽美景和日出景觀。

澎湖縣政府「感恩送別2016全台最後一道夕陽」，31日下午3時30分起將在馬公觀音亭地標，還邀請有許景淳、陳宏銘等民歌手和依拜維吉、張立中、劉亮延等人表演，一起與民眾送別2015最後一道夕陽。

澎湖縣政府旅遊處為讓參加元旦參加一元曙光公車果葉觀日出活動，氣象局表示，元旦當天，澎湖的日出時間在清晨6時44分左右，當天還準備有500份活力海鮮飯糰，給參加迎接2017果葉第一道曙光的民眾或遊客享用。

澎湖縣政府推動冬天不上班旅行節系列活動，繼耶誕樹點燈、冬風酷旅、軍事風旅之後的果葉觀日出活動之一。1051231

(中央社)