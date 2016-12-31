巴拿馬外交官員：不預期與台灣關係生變

北京施壓台灣盟邦斷交的壓力日增，不過巴拿馬一名高階官員今天表示，巴拿馬並不預期與台灣或中國的關係發生變化。

蔡英文總統本月稍早和美國總統當選人川普通電話的新聞觸怒中方後，呈現緊張局勢；蔡總統下個月將訪問拉丁美洲，包括宏都拉斯、尼加拉瓜、薩爾瓦多、瓜地馬拉，但不含巴拿馬。

路透社報導，巴拿馬外交部政務次長辛卡皮（LuisMiguel Hincapie）受訪指出：「與台灣關係良好，情況一向極佳。他們是巴拿馬多年來的合作夥伴，未來亦復如此。」

辛卡皮也強調，巴國與中國大陸關係「很好」，但未說明中方是否施壓巴拿馬和台灣斷交。

他說：「中國是在巴拿馬的投資者，運河的使用者，是運河非常重要的使用者。」

被問到川普對台灣的支持可能對巴拿馬產生何種衝擊，辛卡皮表示：「我們和台灣有外交關係，美國沒有…所以這是美國的問題。」1051231

(中央社)