北巿府跨年晚會 陽岱鋼許淑淨陪倒數
一年一度的台北巿跨年晚會即將登場，剛剛加盟日職巨人隊的旅日棒球好手陽岱鋼，與台灣唯一獲得奧運兩面金牌舉重女將許淑淨，將到場與民眾一起跨年。
台北巿政府指出，今年跨年晚會眾星雲集，除了天王伍佰與歌姬A-lin在倒數前後壓軸登場，現場還將由台灣運動之光帶領民眾一起台上台下大合唱、擁抱身旁好友，創造台北獨有的跨年倒數儀式，並讓整個台北城市更溫暖。
台北市政府邀請到剛剛加盟日職巨人隊的旅日棒球好手陽岱鋼，與台灣唯一獲得奧運兩面金牌舉重女將許淑淨和民眾一起跨年，為2017年將在台北舉辦的世大運，加油集氣，預祝世大運成功圓滿。
跨年晚會星光熠熠，多位歌手精彩演出，今年更特別齊聚多位台灣體壇之光，讓跨年閃耀著金牌光芒。陽岱鋼與許淑淨將一同帶領台灣體壇新星「台灣羽壇一哥」周天成、「亞洲三鐵女王」李筱瑜、「飛毛腿」楊俊瀚、「射箭金牌女將」熊梅茜，站上跨年舞台一同倒數欣賞台北101煙火。
今年特別的煙火引燃儀式，將由「射箭金牌女將」熊梅茜持弓，射出代表希望之箭的火鳥，點燃台北101的1.9萬發璀璨煙火，為明年出賽世大運的台灣優秀選手，點燃信心，為台灣爭光。1051231
(中央社)
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