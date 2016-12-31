形象這麼糟？這些好萊塢電影都出現「台灣」
近日YouTube知名頻道「工作室上班不要看」整理15部好萊塢電影，裡面都曾提到「台灣」，不過有些都是描述不佳形象，引起網友熱議。
影片從1986年起，整理15部出現過台灣的好萊塢電影和電視劇，早年台灣是廉價代工的代名詞，因此在1987年《致命的吸引力》中，男主角麥克道格拉斯的雨傘壞了，卻被女主角笑：「Made in Taiwan？（台灣製造的嗎？）」只要是台灣製造，似乎就被冠上品質不好的印象。
而台灣還有另一個印象，就是仿冒品盛行，2016年《菜鳥新移民》中，一家人回到台灣，買到的鞋子是「假貨」，還有2005年《摩登大聖2》看到了面具是台灣製造後，立刻暴怒「這是仿冒的」。
至於台灣的政治也被提到，90年代的立委在立法院打群架常登上國際媒體，2003年《魔法靈貓》的就出現給小孩子看後傻眼鏡頭，還有在2015年《潔西卡瓊斯》竟出現了「柯P失言」的報導，2016年《福爾摩斯與華生》形容台灣為「那個仍然自稱為中華民國的國家」。
不過台灣的「金車噶瑪蘭威士忌」也為國爭光，在2016年《金融戰爭》中，保羅賈麥提就說：「台灣人現在也釀得出好的威士忌了」。
(中時電子報)
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