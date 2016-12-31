NBA》沒「豪」真的不行 籃網客場又崩盤

巫師後衛沃爾(右)與籃網前鋒波達諾維奇爭搶掉球互不相讓。(美聯社)

因為左大腿傷勢沒有隨隊到客場征戰的林書豪，只能繼續聽到籃網慘敗消息！籃網31日到華盛頓客場遭遇巫師，進行他們2016年最後1場例行賽，結果仍然差不多，籃網終場以95比118遭地主巫師痛宰，吞下本季第24敗(8勝)。

籃網崩盤主因仍在攻守節奏混亂，懷海德、佛義與丁威格等控衛還是無法真正掌控局面，3人更共出現8次失誤，造成籃網上半場打完，就處50比66大幅落後，甚至到了下半場，落後差距來到20分以上，真是想追都難。

崔佛布克與荷利斯傑佛生各替籃網貢獻16分，不過原本守優於攻的兩人，似乎快要忘記自己該扮演角色，波達諾維奇與利維特各有12分，布魯克羅培茲全場投9中3，拿11分、6助攻與5籃板，表現勉強還算及格。

籃網除了守不住沃爾、葛泰兩名巫師的內外聯手，讓沃爾拿下19分、14助攻與4抄截，葛泰19分、13籃板，更遭巫師替補射手柏克火力猛轟，柏克全場投12中10，包含三分球5投俱中，得到全場最高27分。

(中時電子報)