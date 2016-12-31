分區座談登場 年金改革備選案出爐

我要評比

行政院年金改革辦公室擬訂改革備選方案，今天分區座談提出討論；方案包括調高公教勞法定費率、領取年齡為65歲、平均投保薪資採計最長25年，降低所得替代率，18%盡速走入歷史。

蔡英文政府上任後，落實推動年金改革，召開20場總統府國家年金改革委員會議後，將在北中南東召開4場分區座談，首場北部分區座談今天下午登場，民國106年1月7日、8日、14日，分別在中部、南部、東部召開；明年1月21至日22日舉辦全國大會。

根據規劃，各界於年金改革分區會議所提意見，將於全國大會討論，所獲結論將提供作為年金法案修正參考。年金法案經行政院及考試院完成法制作業程序後，將在明年5月前送請立法院審議。

行政院年金改革辦公室下午將在分區座談提出年金報告，分為：為何要年金改革？國家年金改革委員會議、改革構想與備選方案等3大部分。

年金改革財源方面，根據行政院年金改革辦公室擬定的改革構想與備選方案，未來將逐年調高公教勞的保費費率。公、教人員退休金現制法定費率12%至15%、8%至12%逐年調高為12%至18%、12%至18%；勞保由6.5%至12%，逐年調至9.5%至18.5%。

請領資格方面，年金請領年齡以65歲為原則。勞工保險現制自107年起調高至61歲，115年為65歲，勞退新制屬確定提撥的個人儲蓄帳，請領年齡為60歲，擬暫不調整。

中小學教師建議在107年一步調高到80制，往後每年調高一個基數，到112年實施85制。112年起，每年調高1歲，到117年為60歲，以後再隨職場結構改變調整。

公務員依目前進度，110年為60歲（年資30年者為55歲），建議從110年起，55歲起每年提高2歲，115年以後為65歲。

為健全年金制度發展，將適度調高平均投保薪資的採計年數。例如，平均投保薪資採計期間是15年，所得替代率為平均投保薪資的60%、20年為65%、25年則為70%，將交由年金改革國是會議討論。

針對提前或延後領取年金，有減額年金與增額年金的設計。各年金制度適用人員得提前領取年金5年，每年年金給付以4%減額領取。不過，針對部分特殊就業人力因其職場特性，或職務勞力負荷較重，其就業年限較短，提前請領年齡除法定5年減額外，得再給予1年至5年的例外減額年金處理，減額最多為10年，但不低於50歲。

各年金制度適用人員得延後領取年金5年，每年年金給付以4%增額領取。

至於所得替代率，年金改革辦公室以經濟合作暨發展組織（OECD）國家年金的強制性年金所得替代率平均52.9%為例，認為老年或退休後生活所需約是退休前5成到6成即可過適足的生活。

優惠存款利率18%方面，總統府國家年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億日前表示，退休軍公教人員優惠存款利率18%將盡速走入歷史，由國是會議討論逐步或逐年處理，最晚在6年內退場。

不過，總統蔡英文聽取報告後認為，是否可提前，開放大家討論，建立共識，例如4年內就完成。

考量軍人職業特性，先前年金改革委員會議已達共識，軍人年金改革將單獨設計，國是會議討論議題不納入軍人年金制度。1051231

(中央社)